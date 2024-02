Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Pkw beschädigt: Die Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Sonntag (4. Februar 2024) kam es in der Zeit von 14:00 Uhr und 15:30 Uhr an der Gebrüder-Funcken-Straße in Wachtendonk zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein brauner Ford Kuga, welcher auf einem Parkplatz an der genannten Örtlichkeit abgestellt gewesen war, auf der Beifahrerseite beschädigt. Die oder der Verkehrsteilnehmende der den Wagen einer 62-jährigen Frau aus Kempen beschädigte, entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Personen, die Hinweise zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden. (pp)

