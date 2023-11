Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt - Bundespolizei nimmt zwei Tatverdächtige fest

Essen (ots)

Am gestrigen Nachmittag (5. November) soll ein Mann in einer Lebensmittelfiliale im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Ein Mitarbeiter des Geschäfts hielt diesen bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Nur wenige Minuten später wiederholte sich der Vorfall mit einer weiteren Person. Beide Tatverdächtige wurden festgenommen.

Gegen 17:15 Uhr wurde das Bundespolizeirevier Essen von einem Mitarbeiter eines Discounters im Hauptbahnhof Essen auf eine Diebstahlshandlung hingewiesen. Der Filialmitarbeiter gab an, dass ein 37-Jähriger zuvor sieben Whiskyflaschen im Gesamtwert von ca. 140 Euro in zwei große Einkaufstaschen gesteckt und den Kassenbereich passiert haben soll, ohne zu bezahlen. Dabei soll die elektronische Sicherheitskontrolle ausgelöst haben. Dies habe der 30-jährige Mitarbeiter beobachtet und den kroatischen Staatsbürger daraufhin gestellt. Anschließend habe er ihn in das Büro geführt und die Bundespolizei verständigt.

Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Halle bereits nach dem Aufenthalt des Wohnungslosen, aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs, suchen ließ.

Angaben zu seinem Vorhaben mit dem Stehlgut tätigte der Polizeibekannte nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Aufgrund der Anzahl der entwendeten Flaschen gingen die Beamten davon aus, dass der Tatverdächtige diese weiter veräußern wollte.

Die Beamten nahmen den Kroaten fest und brachten ihn in das Polizeigewahrsam in Essen. Von hier aus wird er einem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Die gestohlene Ware wurde dem Mitarbeiter übergeben. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen, besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Nur 25 Minuten später, gegen 17:40 Uhr, ereignete sich ein ähnlicher Vorfall, in der gleichen Filiale im Essener Hauptbahnhof. Nachdem die Bundespolizei darüber informiert wurde, begaben sich die Einsatzkräfte unverzüglich zu der Örtlichkeit. Der Mitarbeiter der Filiale gab an, dass der deutsche Staatsbürger fünf Flaschen Spirituosen in einem Gesamtwert von ca. 72 Euro in seinen Rucksack verstaut haben soll. Auch hier soll dann die elektronische Alarmanlage ausgelöst haben.

Recherchen ergaben, dass das Landgericht Bochum, aufgrund eines Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht, nachdem 37-Jährigen suchen ließ. Auch er verriet den Beamten nicht, wieso er die Flaschen stahl.

Der Wohnungslose wurde von den Bundespolizisten festgenommen und ebenfalls in das Gewahrsam der Polizei Essen gebracht. Auch er wird einem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Außerdem wird er sich nun wegen des Diebstahls verantworten müssen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell