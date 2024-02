Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Folgemeldung zur Meldung vom 01.02.2024; 14:02 Uhr: Unfallversucher ermittelt

Nachdem die Polizei am Donnerstag (01. Februar 2024) über eine Verkehrsunfallflucht berichtete, bei der ein 35-jähriger Müllmann von einem Auto erfasst worden ist, meldete sich bereits am Freitagmorgen der Fahrer des flüchtigen Autos bei der Polizei. Am Donnerstag standen die Ermittlungen beim Verkehrskommissariat in Geldern nicht still. Ein Zeuge hatte der Ermittlerin ein abgelesenes Kennzeichen mitgeteilt. Die Überprüfung ergab aber, dass das Kennzeichen so nicht vergeben ist. Den entscheidenden Hinweis erbrachte dann eine andere Städtekennung in der Kombination mit den abgelesenen Buchstaben und Zahlen. Ein Anruf an der Halteanschrift ermutigte den Fahrer sich Freitagmorgen direkt bei der Polizei zu melden. Die Spuren am Fahrzeug wurden gesichert und die Vernehmung terminiert. Die Hintergründe, warum der Fahrer die Unfallstelle verließ, dauern noch an. (as)

