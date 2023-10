Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Breckerfeld (ots)

Am 28.10.2023, gegen 15:20 Uhr befuhr eine 18-jährige Ennepetalerin mit ihrem Kleinkraftrad die Frankfurter Straße in Breckerfeld in Fahrtrichtung Halver. In Höhe der Hausnummer 69 musste sie verkehrsbedingt stark abbremsen und stürzte auf Grund der feuchten Fahrbahn. Sie verletzte sich hierbei leicht. Zudem entstand an ihrem Fahrzeug leichter Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell