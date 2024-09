Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Einbruch in Angelgeschäft

Polizei sucht Zeugen

Bedburg-Hau (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Freitag (20. September 2024) auf Samstag in ein Angelfachgeschäft an der Borschelstraße in. Die Täter brachen den Schließzylinder der Eingangstür heraus und entwendeten aus dem Verkaufsraum einen Laptop sowie Bargeld in oberen dreistelligen Bereich. Die Kripo in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen getätigt haben. Sie sollen sich telefonisch unter 02821 5040 melden. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell