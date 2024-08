Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Falsche Handwerker unterwegs; Mutmaßlicher Ladendieb in Untersuchungshaft: Polizei sucht unbekannte Kundin und mehr

Kreis Offenbach (ots)

1. Falsche Handwerker unterwegs - Neu-Isenburg

(cb) Trickbetrüger, die sich an der Haustür als Handwerker ausgaben, betrogen am Donnerstag einen Senior aus Neu-Isenburg. Die drei vermeintlichen Handwerker klingelten gegen 12 Uhr bei dem betagten Mann in der Valkenierstraße (10er Hausnummern). Die drei Unbekannten gaben an, dass die Dachrinne dringend erneuert werden müsste. Sie überrumpelten den Rentner regelrecht und fingen sofort mit den Arbeiten an. Nach Beendigung verlangten die Ganoven letztlich fast 10.000 Euro für Material und Arbeitslohn. Der Neu-Isenburger zahlte den drei Männern schließlich 4.000 Euro in bar. Anschließend fuhren die drei angeblichen Handwerker mit zwei Fahrzeugen, vermeintlich mit polnischer Zulassung, in unbekannte Richtung davon. Der Hauseigentümer beschreibt den Wortführer als etwa 1,68 Meter groß, ungefähr 30 Jahre alt und schlank. Er hatte schwarze kurze Haare. Der Mann trug einen braun-grauen Arbeitsoverall und schwarze Arbeitsschuhe. Ein weiterer soll zwischen 50 und 60 Jahre alt und etwa so groß wie der "Chef" gewesen sein. Dieser war von athletischer Statur und hatte grau/weiße, wellige mittellange Haare. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen Overall und schwarzen Arbeitsschuhen. Der dritte Komplize war etwas kleiner (etwa 1,65 Meter), ungefähr 50 Jahre alt und stämmig. Dieser soll dunkles volles Haar gehabt und einen Arbeitsoverall getragen haben. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die vermeintlichen Handwerker immer noch im Bereich unterwegs sein könnten. Daher bitten die Beamten um besondere Vorsicht, wenn es an der Haustür klingelt und unbekannte Monteure scheinbar günstig ihre Dienste anbieten. Zudem sucht die Polizei weitere Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung! Nutzen Sie vorhandene Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrkette.

- Falls plötzlich angebliche Handwerker ohne von Ihnen erteilten Auftrag an ihrer Tür klingeln und zu einem "Spottpreis" Leistungen anbieten, die normalerweise wesentlich teurer sind, seien Sie misstrauisch! Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit!

- Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen.

- Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei.

Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

2. Zettelschreiberin bitte melden - Langen

(cb) Die Polizei sucht eine etwa 30 bis 40 Jahre alte Zettelschreiberin mit blonden Haaren, die am Donnerstagnachmittag (15. August) einen Hinweis an einem grauen Golf in der Teichstraße (einstellige Hausnummern) hinterlassen hat. Laut des Textes auf dem Zettel sei sie gegen den grauen Golf gestoßen, müsse nun aber schnell ihr Kind abholen. Aufgrund des Hinweises erschien der geschädigte Fahrzeughalter bei der Polizeistation in Langen. An seinem grauen VW konnten Beschädigungen am vorderen linken Kotflügel festgestellt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Tat soll sich zwischen16 und 18.30 Uhr ereignet haben. Da weder die Personalien der Zeugin noch nähere Details des Vorfalls bekannt sind, bitten die Beamten der Polizeistation die Zettelschreiberin und Zeugen, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

3. Mutmaßlicher Ladendieb in Untersuchungshaft: Polizei sucht unbekannte Kundin - Hainburg/ Klein-Krotzenburg

(jm) Polizeibeamte nahmen am Donnerstagnachmittag einen mutmaßlichen Ladendieb vorläufig fest. Dieser soll gegen 15.10 Uhr Alkohol in einem Discounter in der Fasaneriestraße (einstellige Hausnummern) geklaut und im weiteren Verlauf eine Mitarbeiterin bedroht haben. Eine herbeigeeilte Streife nahm anschließend den 38 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig fest. Er stand augenscheinlich unter Alkoholeinfluss. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Er musste für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle. Der Festgenommene hat keinen festen Wohnsitz und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, am Freitag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Offenbach vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft an und der 38-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang eine Kundin, die den Vorfall beobachtet und eine Mitarbeiterin informiert haben soll. Diese sowie weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 auf der Wache der Polizeistation in Seligenstadt zu melden.

