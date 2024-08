POL-KI: 240813.2: Kiel: Festnahme nach Pkw-Aufbruch - Mann in Haft

Kiel (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel Samstagmorgen brachen ein Mann und eine Frau gemeinsam in Gaarden einen Pkw auf und flüchteten. Die Polizei nahm beide fest. Eine Person kam in die JVA. In den frühen Morgenstunden am Samstag riefen aufmerksame Kieler gegen 05:45 Uhr die Polizei, als sie einen Pkw-Aufbruch beobachteten. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten ...

