Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240812.2 Kiel: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Kiel (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

Samstagmorgen brachen ein Mann und eine Frau gemeinsam in Gaarden einen Pkw auf und flüchteten. Die Polizei nahm beide fest. Eine Person kam in die JVA.

In den frühen Morgenstunden am Samstag riefen aufmerksame Kieler gegen 05:45 Uhr die Polizei, als sie einen Pkw-Aufbruch beobachteten. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten zu Fuß. Beamte des 4. Polizeireviers nahmen zwei Personen noch in Tatortnähe fest. Der 19-jährige Tatverdächtige kam nach den polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Gegen die 36-jährige Frau aus Kiel bestand ein gegen Auflagen ausgesetzter Haftbefehl, so dass auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft noch Samstagmittag eine Vorführung stattfand. Die Haftrichterin folgte dem Antrag und hob die Aussetzung auf. Die Polizei verbrachte die Frau in eine JVA.

Philip Hunecke / Polizeidirektion Kiel

Dr. Henning Hadeler / Staatsanwaltschaft Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell