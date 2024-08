Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240809.2 Bösdorf: Radfahrer von Pkw erfasst - Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Bösdorf (ots)

Donnerstagmittag erfasste ein Pkw auf der B76 in Höhe Bösdorf einen Radfahrer. Er kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 08.08.2024 wollte der 59-Jährige, nach jetzigem Ermittlungsstand, gegen 13:30 Uhr die B76 in Höhe der Ampelanlage in Bösdorf mit seinem Fahrrad überqueren. Dabei bemerkte er mutmaßlich den heranfahrenden Peugeot nicht, welcher ihn in der Folge erfasste. Hinzugerufene Rettungskräfte transportierten den Mann in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestände nicht. Die 28-jährige Fahrerin des blaugrauen Peugeot blieb unverletzt.

Die Polizei aus Plön hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Personen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich unter 04522/5005142 mit dem Polizeirevier Plön in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Verkehrsteilnehmenden, welche unmittelbar vor und nach dem Unfallgeschehen zugegen waren und sich nach einer Erkundigung, ob Hilfe benötigt werde, entfernt haben, werden gebeten sich zu melden.

Philip Hunecke

