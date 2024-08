Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240808.2 Kiel: Einbrecher in Untersuchungshaft (Folgemeldung zu 240807.3)

Kiel (ots)

Nach dem Einbruch in einen Imbiss an der Kiellinie fand heute auf Antrag der Kieler Staatsanwaltschaft die Vorführung des 23-jährigen Tatverdächtigen statt. Der Haftrichter folgte dem Antrag und erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Dieser wurde sofort vollstreckt, der Mann kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei prüft in ihren fortdauernden Ermittlungen, ob er für gleichartige Taten in Kiel und dem Umland in Frage kommt.

Matthias Arends

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell