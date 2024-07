POL-WHV: Dieseldiebstahl auf dem Gelände des Windparks in Schortens

Schortens (ots) - Unter dem Vorwand, ihr Handy aufladen zu müssen, betrat am späten Mittwochabend (24.07.2024), gegen 23:30 Uhr, eine unbekannte Frau ein Wohnhaus im Klosterweg in Schortens. Nach Angaben der Hausbewohner habe die Frau an der Haustür geklingelt und gebeten, den Akku ihres Mobiltelefons aufladen zu ...

mehr