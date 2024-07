Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss in Wilhelmshaven mit leicht verletzter Unfallverursacherin

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25.07.2024) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße in Wilhelmshaven, bei dem die 60-jährige Autofahrerin unter Alkohol- und Medikamenteneinfluss stand.

Gegen 00:30 Uhr befuhr die Fahrzeugführerin die Bismarckstraße in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Einmündung zur Stettiner Straße übersah diese einen am Fahrbahnrand geparkten Transporter und kollidierte mit diesem. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Durch den Unfall verletzte sich die Fahrzeugführerin leicht.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Alkoholkonsum. Neben dem Konsum von Alkohol räumte die Fahrzeugführerin ebenfalls die Einnahme von Medikamenten ein. Nach Feststellung eines Atemalkoholgehalts von 1,13 Promille wurde die Frau zur Entnahme einer Blutprobe dem Klinikum zugeführt. Auf sie kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell