POL-WHV: Unfallflucht in der Flutstraße in Wilhelmshaven - Hinweise zu dem unbekannten Verursacher an die Polizei

Wilhelmshaven (ots) - Unbekannte Täter brachen in ein Wohnhaus einer Doppelhaushälfte in der Marktstraße Ecke Eisenbahnstraße ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und verließen den Tatort unerkannt. Die Geschädigten stellten den Einbruch am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr fest und grenzen den Tatzeitraum vom 01.07.2024, 10:00 Uhr, bis zur Feststellung ein. ...

