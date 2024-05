POL-BO: Zwölfjähriger nach Verkehrsunfall in Herne leicht verletzt - Polizei sucht beteiligten Radfahrer

Bochum (ots) - Nach einem Raub auf einen Kiosk in Bochum am Freitagnachmittag, 24. Mai, ermittelt die Kripo und bittet um Zeugenhinweise. Gegen 15.40 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum des Kiosks an der Herner Straße 370 und fragte nach Tabakwaren. Dann entriss er der Kassiererin (56, aus Bochum) die Ware. Mit seiner Beute flüchtete der Kriminelle fußläufig in Richtung der U-Bahn ...

