Polizei Bochum

POL-BO: Kradfahrerin (33) bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Bochum (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Freitag, 24. Mai, auf der Alleestraße in Bochum sucht die Polizei einen beteiligten Autofahrer sowie weitere Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 33-jährige Bochumerin dort gegen 11.50 Uhr mit ihrem Motorrad auf dem rechten von zwei Fahrstreifen in Richtung Essen unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Alleestraße zeitgleich auf dem linken Fahrstreifen in selber Richtung. In Höhe der Einmündung Wattenscheider Straße scherte der Pkw-Fahrer auf den rechten Fahrstreifen aus. Um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern, musste die Kradfahrerin stark bremsen und ausweichen. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu.

Der unbekannte Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt auf der Alleestraße in Richtung Essener Straße fort, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach Zeugenangaben um einen silbernen Mercedes mit Bochumer Kennzeichen (Kennzeichenfragment BO-MC...).

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet den Pkw-Fahrer sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell