POL-BO: Gemeinsam für mehr Sicherheit im Straßenverkehr - Bilanz nach Schwerpunkteinsatz in Herne

Bochum (ots) - Unter dem Motto "Pedelec, aber sicher?" bietet die Polizei Bochum gemeinsam mit der Verkehrswacht in regelmäßigen Abständen kostenfreie Pedelec-Kurse an. Nächster Termin ist Montag, der 27. Mai, von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr auf dem Friemann-Platz in Altenbochum. Gerade in den Sommermonaten erfreuen sich Pedelecs großer Beliebtheit bei Jung und Alt, ...

