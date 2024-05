POL-BO: "Pedelec, aber sicher?" Kostenloses Pedelectraining in Bochum

Herne (ots) - Unfall unter Alkoholeinfluss: Ein Pedelecfahrer (44, aus Bochum) ist am frühen Donnerstagmorgen, 23. Mai, in Herne-Horsthausen mit einem Poller kollidiert. Er kam ins Krankenhaus. Gegen 1.30 Uhr war der 44-Jährige auf der Pöppinghauser Straße in Richtung Stadtzentrum unterwegs. In Höhe der Hausnummer 16 stieß er gegen einen Poller, stürzte und ...

mehr