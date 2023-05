Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Pizzeria

Ludwigshafen (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen versuchten am Mittwoch (24.05.2023, gegen 23.57 Uhr) in eine Pizzeria in der Oberlinstraße einzubrechen. Die Täter wurden vermutlich von darüber wohnenden Bewohnern bei der Tat gestört und flüchteten anschließend ohne Beute. Die Tat wurde mit einer Überwachungsanlage aufgezeichnet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

