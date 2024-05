POL-WES: Wesel - Rauchentwicklung durch Angebranntes Essen

Kreis Wesel (ots) - Kreisweit kam es in der Walpurgisnacht zu einer Vielzahl von Einsätzen: Insgesamt nahmen die eingesetzten Polizeibeamten neun Anzeigen zu Körperverletzungsdelikten auf, in deren Zusammenhang es teilweise zu Ingewahrsamnahmen und zu Blutproben kam. In 18 Fällen rückten sie wegen gemeldeter Ruhestörungen aus und fünf Mal meldeten Bürger ...

