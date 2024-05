POL-WES: Kreis Wesel- Polizei zieht Resumeé zu Einsätzen beim Tanz in den Mai

Voerde (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, um eine Verkehrsunfallflucht aufzuklären. Am Montagmorgen zeigte eine 43-jährige Frau bei der Polizei in Voerde eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil an. Nach eigenen Angaben war sie am Morgen, gegen 7.20 Uhr, von der Bülowstraße auf die Spellener Straße in Friedrichsfeld gefahren. Sie habe hinter einem Schulbus gewartet, als ihr ein rotes Auto entgegen kam und ihren ...

