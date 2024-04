LPI-EF: Vermisste Seniorin wieder da

Landkreis Sömmerda (ots) - Zu einem eher ungewöhnlicheren Wildunfall wurden Beamte der Sömmerdaer Polizei am Dienstag gerufen. Gegen 11:45 Uhr fuhr ein 34-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße von Vogelsberg nach Kleinneuhausen. Dabei kollidierte er mit einer dicht am Fahrbahnrand startenden Wildente. Das Tier verendete kurze Zeit später am Unfallort. An dem VW entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. (DS) ...

