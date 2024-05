Polizei Bochum

POL-BO: Raub auf Kiosk in Bochum - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Nach einem Raub auf einen Kiosk in Bochum am Freitagnachmittag, 24. Mai, ermittelt die Kripo und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 15.40 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter den Verkaufsraum des Kiosks an der Herner Straße 370 und fragte nach Tabakwaren. Dann entriss er der Kassiererin (56, aus Bochum) die Ware. Mit seiner Beute flüchtete der Kriminelle fußläufig in Richtung der U-Bahn Haltestelle "Riemke Markt". Laut Zeugenangaben verließ der Flüchtige die U-Bahn Haltestelle anschließend in Richtung "Moritzstraße".

So wird der Täter beschrieben: - "südöstlicher Phänotyp (möglicherweise türkisch oder arabisch)" - ca. 1,75 m groß - schlank - asymmetrisches Gesicht mit einem Auge, welches tiefer liege und "zusammengefallen" sei - dunkle wellige bzw. lockige Haare, welche die Ohren teilweise verdecken - schwarze Joggingkleidung - Oberteil mit Kapuze und weißem Schriftzug auf dem Rücken - schwarze Schuhe

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

