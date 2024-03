POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Tungeln

Delmenhorst (ots) - Am Sonnabend, dem 09.03.2024, gegen 19:15 Uhr, wird durch eine Funkstreife in Delmenhorst, Am Grünen Kamp, der Pkw Renault Clio einer 19-jährigen Delmenhorsterin angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug war aufgefallen, weil sich daran Kennzeichen befanden, die dem rechtmäßigen Eigentümer in der Nacht zum Sonnabend in Delmenhorst gestohlen ...

mehr