Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Samstag (01.06.2024) ist es gegen 23.00 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'In de Masch' gekommen.

Unbekannte Täter versuchten gewaltsam in eine Wohnung im Erdgeschoss einzudringen. Hierbei wurden Geräusche verursacht, die eine Nachbarin hörte. Als sie Licht einschaltete und nach draußen sah, bemerkte sie eine Person, die sofort die Flucht ergriff. Eine Beschreibung des Tatverdächtigen konnte wegen der vorherrschenden Dunkelheit nicht angegeben werden.

Durch die aufnehmenden Beamten konnte bei Besichtigung des Tatortes festgestellt werden, dass es dem oder den Täter/n nicht gelungen war, in die Wohnung einzudringen. Somit wurde auch nichts gestohlen.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu diesem Fall und bittet mögliche Zeugen, die in den späten Abendstunden des vergangenen Samstag verdächtige Feststellungen in Tatortnähe gemacht haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell