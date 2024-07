Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Kurze Abwesenheit genutzt: Unbekannter Täter stielt Tasche aus einem Pkw und flüchtet auf einem E-Scooter

Wilhelmshaven (ots)

Montagvormittag teilte eine 68-Jährige der Wilhelmshavener Polizei mit, dass ihr kurze Zeit zuvor eine Handtasche aus ihrem Pkw in der Paul-Hug-Straße entwendet worden sei. Demnach habe die Wilhelmshavenerin ihren Pkw im Zweitraum von 07:30 Uhr bis 07:40 Uhr unverschlossen und unbeaufsichtigt in der Paul-Hug-Straße geparkt und sei bei ihrer Rückkehr von einer Nachbarin auf den Diebstahl aufmerksam gemacht worden. Diese schilderte, dass sie einen unbekannten jungen Mann an dem Auto ihrer Nachbarin gesehen habe. Da dieser zwei Taschen aus dem Inneren entnommen habe, sei eine Ansprache gefolgt, woraufhin der Unbekannte mit einer Tasche auf dem E-Scooter geflüchtet sei. Die Zeugin beschreibt die Person wie folgt: - zwischen 13 und 14 Jahre alt - schlanke Figur - dunkle Haare - ca. 160 cm groß - schwarze Kleidung, Kapuzenpullover - unterwegs mit schwarzem E-Scooter, unbekanntes Kennzeichen. Die 68-Jährige habe den Mann mit dem Pkw noch verfolgt, allerdings erfolglos. In der beigen Handtasche befanden sich Dokumente, ein Mobiltelefon und Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell