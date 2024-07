POL-EU: Verpuffung in Garage

Schleiden (ots) - Am Samstag (13. Juli) hebelten zwei Unbekannte gegen 1.53 Uhr die Eingangstüre von einem Geschäft in der Kölner Straße in Schleiden-Gemünd auf und verschafften sich Zutritt zum Verkaufsraum. In dem Verkaufsraum beschädigten die Unbekannten eine Videokamera und das manuelle Kontrollbedienteil. Anschließend flüchteten die Unbekannten aus dem Verkaufsraum in unbekannte Richtung. Augenscheinlich ...

