POL-EU: Kollision im Kurvenbereich

Euskirchen (ots) - Am 13.07.20204, um 08.09 Uhr, meldete ein Zeuge einen verdächtigen Pkw, der die L 194 aus Richtung Weilerswist kommend in Fahrtrichtung Euskirchen befuhr. Der Mitteiler gab an, dass das Fahrzeug in Schlangenlinien fuhr. Diese waren derart ausgeprägt, dass das Fahrzeug beinahe mit einem rechts neben der Fahrbahn stehenden Baum kollidierte. Das Fahrzeug konnte in der Ortslage Euskirchen angehalten und kontrolliert werden. In der Atemluft der 25-jährigen ...

mehr