POL-EU: Zeugenaufruf: Verfolgungsfahrt von Kall bis Schleiden-Gemünd

Kall (ots)

Am Donnerstag (11. Juli) missachtete ein 24-jähriger Pkw-Fahrer gegen 15.25 Uhr in Kall auf der Keldenicher Straße die Anhaltezeichen von Polizeibeamten und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Schleiden-Gemünd.

Unter anderem überfuhr er hierbei ungebremst über Fußgängerüberwege, ohne Rücksicht auf mögliche Fußgänger zu nehmen.

In der Uferstraße in Schleiden-Gemünd konnte der Fahrzeugführer in einer Sackgasse angehalten und kontrolliert werden. Die Ursprungsmeldung finden Sie hier:

Es wird eine Fahrzeugführerin gesucht, die dem entgegenkommenden Pkw in der Auelstraße in Kall über den Gehweg bzw. Bordstein ausweichen musste.

Ebenso wird ein Fahrzeugführer bzw. eine Fahrzeugführerin gesucht, auf dessen/ deren Fahrzeug der Pkw-Führer im Falkenweg in Kall aufschloss und dabei den Sicherheitsabstand erheblich unterschritt.

Ferner können sich sämtliche Zeugen melden, die das Fahr- und Fluchtverhalten des 24-Jährigen beobachten konnten bzw. die dadurch in ihrer Fortbewegung gefährdet oder behindert wurden.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

