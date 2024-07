Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: VW-Fahrer erfasst Radfahrer - Fahrrad prallt gegen weiteres Fahrzeug

Bünde (ots)

(jd) Im Einmündungsbereich Engerstraße/Wehrkampsweg ereignete sich gestern (9.7.), um 11.50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 14-jähriger Radfahrer aus Bünde verletzt wurde. Ein 22-jähriger Bünder fuhr mit seinem VW auf dem Wehrkampsweg in Richtung Engerstraße. An der dortigen Einmündung, beabsichtigte der Mann, nach rechts in die Engerstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr auf dem dortigen Geh-/Radweg ein 14-jähriger Bünder mit seinem Fahrrad. Der VW-Fahrer stieß mit dem Fahrrad zusammen und der 14-Jährige stürzte. Das Fahrrad schleuderte auf die Fahrbahn und prallte hier gegen einen Honda, den eine 53-jährige Engeranerin auf der Engerstraße in Richtung Klinkstraße fuhr. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein nahegelgenes Krankenhaus. Seine Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall informiert. An beiden Autos sowie dem Fahrrad entstand ein Sachschaden.

