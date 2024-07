Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegevorgang - Radfahrerin leicht verletzt

Herford (ots)

(jd) Gestern (9.7.) fuhr eine 42-jährige Herforderin um 16.55 Uhr mit ihrem VW auf der Gartenstraße in Richtung Mindener Straße und beabsichtigte, dort nach rechts abzubiegen. Zeitgleich fuhren auf dem Geh-/Radweg, der neben der Mindener Straße verläuft, zwei Jugendliche in Richtung Herford. Während es einem 15-jährigen Herforder noch gelang, dem den Radweg kreuzenden Auto auszuweichen, stieß eine 14-jährige Herforderin in die Seite des VW. Die Jugendliche wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Erziehungsberechtigten wurden über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

