LPI-NDH: Fußgängerin von Pkw erfasst und leicht verletzt

Oberheldrungen (ots) - Am Dienstagabend, gegen 19.45 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße aufgesprengt haben. Die Beamten stellten fest, dass der Zigarettenautomat beschädigt wurde, aber nicht geöffnet werden konnte. Der oder die Täter machten somit keine Beute. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen. ...

mehr