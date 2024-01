LPI-NDH: Zigarettenautomat gesprengt - Täter gehen leer aus

Nordhausen (ots) - Am Dienstag, gegen 23.45 Uhr, verständigte der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes aufgrund eines Alarmeinlaufs in einem Einkaufsmarkt in der Gerhart-Haupt-Mann-Straße die Polizei. Es stellte sich heraus, dass ein bislang unbekannter Mann sich offenbar unbemerkt in dem Markt hatte einschließen lassen. Als er den Markt verlassen wollte, löste er den Alarm aus. Bei seiner Flucht beschädigte er ...

