POL-HF: BMW rollt gegen Opel - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine 62-jährige Hiddenhauserin fuhr gestern (8.7.), um 8.00 Uhr mit ihrem Opel auf der Bünder Straße aus Richtung Bünde kommend und beabsichtigte, nach links auf die Umgehungsstraße abzubiegen. Da die dortige Ampel für sie Rotlicht anzeigte, hielt sie ihr Fahrzeug an. Eine unmittelbar hinter ihr fahrende Frau bremste ihren BMW ebenfalls ab. Dieser rollte dann jedoch ein Stück nach vorne und touchierte den Opel. Als die Ampel auf Grünlicht umsprang, fuhr die Hiddenhauserin sodann unmittelbar nach dem Abbiegen auf den Seitenstreifen, um ihren Pflichten als Beteiligte an einem Verkehrsunfall nachzukommen. Die bis dahin unbekannte Fahrerin des BMW setzte ihre Fahrt jedoch fort. Die Hiddenhauserin verständigte die Polizei und gab neben einer Beschreibung der Fahrerin auch das Kennzeichen des BMW mit einer Herforder Zulassung durch. Die Beamten trafen später an der Halteranschrift auf eine 34-Jährige. Diese räumte ein, die besagte Ampelanlage ebenfalls passiert zu haben, dass es jedoch zu keiner Berührung zwischen den Fahrzeugen kam. Eine Auswertung möglicher Unfallspuren an den Fahrzeugen dauert an. Das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Herford bittet daher Zeugen, die die Situation beobachtet haben, zur Klärung des Sachverhalts um Kontaktaufnahme unter 05221/8880. Der Schaden an dem Opel liegt im unteren dreistelligen Bereich.

