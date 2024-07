Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Hecke beim Einparken beschädigt - Fahrerin besitzt keinen Führerschein

Herford (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte am Sonntag (7.7.), gegen 18.50 Uhr einen VW, der in eine Parklücke auf einem Parkplatz an der Sudetenstraße fuhr. Dabei stieß das Fahrzeug mit dem Heck gegen eine Hecke, die stark eingedrückt wurde. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Fahrerin des Autos sowie ihr Beifahrer entfernten sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen im Rahmen ihrer Ermittlungen auf eine 20-jährige Herforderin, die das Fahrzeug gefahren hatte und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihr wurde das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt. Neben dem Vorwurf des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sie sich ebenfalls wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten. Gegen den Halter des VW, einen 24-jährigen Herforder, wurde eine gesonderte Anzeige gefertigt, da er das Fahrzeug eine Person ohne Führerschein fahren ließ. Auch am VW entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

