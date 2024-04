POL-OS: Osnabrück: Kanarienvögel und Alkohol entwendet- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Freitagabend gegen 23.23 Uhr kam es zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Fürstenau. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein PKW in einer Lagerhalle nach Schraubarbeiten in der Osnabrücker Straße in Brand. Das Feuer breitete sich daraufhin auf das Gebäude aus. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Feuerwehr, stand der vordere Bereich der Lagerhalle bereits in Vollbrand. ...

