Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tödlicher Verkehrsunfall

Blankenheim - Reetz (ots)

Am 13.07.2024, um 17.30 Uhr, befuhr ein 25-jähriger niederländischer Staatsbürger mit seinem Kraftrad die Kreisstraße 41 aus Richtung Reetz kommend in Fahrtrichtung Freilingen. In einer Linkskurve touchierte der Kradfahrer aufgrund einer Unachtsamkeit den rechts am Fahrbahnrand befindlichen Bordstein und kam zu Fall. Hierbei kollidierte er mit der Leitplanke. Die hieraus resultierenden Verletzungen waren so erheblich, dass der Unfallbeteiligte noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Köln.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell