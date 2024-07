Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wildunfall unter Alkoholeinfluss

Kall - Dottel (ots)

Am 14.07.2024, um 00.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Pkw die Landstraße 206 aus Zingsheim kommend in Fahrtrichtung Kall. In einer Linkskurve kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Durch den Unfall wurde der Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Unfallverursacher gab gegenüber den aufnehmenden Beamten an, dass er im Kurvenbereich einem Reh ausweichen musste. Die aufnehmenden Beamten konnten in der Atemluft des Fahrzeugführers starken Alkoholgeruch feststellen. Weiterhin war seine Aussprache verwaschen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Dem Beschuldigten wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

