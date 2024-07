Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nachtrunk behauptet

Weilerswist (ots)

Am 12.07.24, um 21.50 Uhr, bemerkten Zeugen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Weilerswist eine augenscheinlich alkoholisierte Frau. Nachdem die Frau in ihren Pkw gestiegen war, folgten die Zeugen der Frau. Hierbei konnten sie feststellen, dass die Beschuldigte in starken Schlangenlinien fuhr. Daraufhin verständigten die Zeugen die Polizei. Die 62-jährige Fahrzeugführerin aus Weilerswist konnte an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie gab an, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Aufgrund des behaupteten Nachtrunks wurden der Fahrzeugführerin zwei Blutproben entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

