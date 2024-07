POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Jever im Bereich der Einmündung Rüstringer Weg/Ibenweg - Hinweise an die Polizei in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Am 20.07.2024 ereignete sich gegen 18:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Werder", bei der eine unbekannte Fahrzeugführerin beim Einparken in eine Parklücke das hinter ihr am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug, ein grauer Pkw der Marke Opel, Modell Insignia Sports Tourer, im ...

mehr