POL-WHV: Unfallflucht - Zeuge beobachtet Vorfall, der unbekannte Verursacher setzt seine Fahrt fort - Polizei sucht Zeugen

Am 20.07.2024 ereignete sich gegen 18:05 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Straße "Im Werder", bei der eine unbekannte Fahrzeugführerin beim Einparken in eine Parklücke das hinter ihr am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeug, ein grauer Pkw der Marke Opel, Modell Insignia Sports Tourer, im Bereich des Kotflügels linksseitig schädigte. Ein Zeuge sprach die Fahrzeugführerin an, diese fuhr unerkannt davon. Die unbekannte Frau wird wie folgte beschrieben: - weiblich - Mitte 20 bis 30 Jahre alt - blonde, lange Haare - schlanke Statur - fuhr einen roten Pkw der Marke Renault, Modell Twingo Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

