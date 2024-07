Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Fahrerlaubnis in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in den frühen Abendstunden in der Schulstraße in Wilhelmshaven einen 39-jährigen Autofahrer, da dieser verbotenerweise sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte.

Im Rahmen der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt und der Schlüssel zur Übergabe an einen Berechtigten sichergestellt.

