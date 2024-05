Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) KORREKTURMELDUNG - Gebelstapler beschädigt und geflüchtet - Zeugenaufruf (25.05.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bei der am 26. Mai 2024, 07:35 Uhr, veröffentlichten Pressemitteilung hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Zeugen sollen sich natürlich nicht beim Polizeirevier St. Georgen, sondern beim Polizeirevier Villingen, unter Tel. 07721 6010, melden.

KORRIGIERTE MELDUNG:

Villingen-Schwenningen Vermutlich bei der Vorbeifahrt verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Samstag gegen 13:19 Uhr einen Verkehrsunfall im Bereich der Be- und Entladezone hinter einem Baumarkt in der Straße "Neuer Markt". Ein als hellblauer SUV des Herstellers "KIA" beschriebener Pkw beschädigte einen ordnungsgemäß abgestellten Gabelstapler an der offenstehenden Türe zur Fahrerkabine. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Villingen, Tel. 07721 6010, zu melden.

