Konstanz (ots) - Am Freitag in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des EDEKA Einkaufmarktes in der Mönchweilerstraße in Königsfeld abgestellter Pkw VW T-Cross angefahren. Hierbei entstand an der hinteren linken Stoßstange und am Kotflügel ein Schaden in Höhe von mehreren 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der ...

