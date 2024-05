Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald/Schwarzwald-Baar-Kreis) Verkehrsunfallflucht (24.05.2024)

Konstanz (ots)

Am Freitag in der Zeit zwischen 12:10 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein auf dem Parkplatz des EDEKA Einkaufmarktes in der Mönchweilerstraße in Königsfeld abgestellter Pkw VW T-Cross angefahren. Hierbei entstand an der hinteren linken Stoßstange und am Kotflügel ein Schaden in Höhe von mehreren 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Möglicherweise handelt es sich beim dem Verursacherfahrzeug um einen Pkw Skoda ENYAQ. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier St.-Georgen unter Tel. 07724 9495-00 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell