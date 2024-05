Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Zeugen nach mehreren Fahrraddiebstählen gesucht

Schüttorf (ots)

In der Zeit vom 8. Bis zum 12. Mai kam es am Bahnhof in Schüttorf zu insgesamt vier Taten im Bereich des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls von Fahrrädern. Bei den Tätern handelte es sich um drei männlichen Personen im Alter zwischen 20 und 35 Jahren. Sie führten bei den Taten eine Flex in einer Umhängetasche mit sich, um die Schlösser der Fahrräder aufzuflexen. Anschließend entfernen sie sich in unbekannte Richtung mitsamt des Diebesgutes. Auffällig dabei ist, dass die Täter nicht vor Passanten am Bahnhof zurückschrecken. Die Passanten passierten teilweise den Bahnhofsbereich während die Täter weiter das jeweilige Schloss aufflexten. Wer die Täter bei der Tatausführung beobachtet hat und Angaben zu den Tätern machen kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bad Bentheim unter der Telefonnummer: 05922 - 77 66 00.

