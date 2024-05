Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei lädt zum Benefizkonzert ein (Foto)

Lingen (ots)

Zu einem großen Benefizkonzert lädt die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Dienstag, 24. September 2024, um 18.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) ins Theater an der Wilhelmshöhe ein. Bereits zum wiederholten Mal ist das Polizeiorchester Niedersachsen in Lingen zu Gast und wird die Bühne mit einer tollen Mischung aus Klassik-, Jazz- und Popstücken rocken. Wie schon bei den vorherigen Konzerten wird auch wieder die Big Band der Lingener Friedensschule das Konzert mit einem gelungenen musikalischen Feuerwerk eröffnen. Besonders freuen darf sich das Publikum auf den Auftritt von Singer und Songwriterin Susan Albers, die vielen aus der Sat1-Show "The Voice of Germany" bekannt sein dürfte. Sie wird gemeinsam mit dem Orchester unter anderem bekannte Filmmusik präsentieren. "Wir freuen uns sehr auf diesen besonderen Konzertabend. Und sind sehr stolz darauf, dass diese besonderen Künstler unserer Einladung gefolgt sind und wir somit wider eine einzigartige Veranstaltung organisieren können", sagt die Leiterin der Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, Nicola Simon. Mit diesem fulminanten musikalischen Dreigespann verspricht das Benefizkonzert einen fulminanten Abend sowohl für Jung und Alt. Die Einnahmen des Konzertes werden zu für einen guten Zweck gespendet. Karten für das Konzert gibt es für 15 Euro ab sofort bei der Tourist Information der Stadt Lingen, sowie online beim Ticketvorverkauf der Stadt Lingen.

