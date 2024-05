Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern geraten (23.05.2024)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Autobahn 864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen. Ein 60-jähriger Mercedes Vito Fahrer verlor bei Starkregen aufgrund Aquaplaning die Kontrolle über sein Auto und geriet ins Schleudern. Der Wagen prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und kam dann nach rechts von der Fahrbahn ab, bis er entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stehen kam. Der Fahrer blieb unverletzt, weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Am Vito und an den Leitplanken entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell