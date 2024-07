POL-WHV: Fahrzeugführerin unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss bei Geschwindigkeitsmessung in Schortens aufgefallen

Wilhelmshaven (ots) - Am Mittwoch kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung in den frühen Abendstunden in der Schulstraße in Wilhelmshaven einen 39-jährigen Autofahrer, da dieser verbotenerweise sein Mobiltelefon während der Fahrt nutzte. Im Rahmen der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorzeigen. Eine Überprüfung ergab, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die ...

mehr