Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verdächtige Person in Schortens - Polizei gibt Verhaltenshinweise und sucht Zeugen

Schortens (ots)

Unter dem Vorwand, ihr Handy aufladen zu müssen, betrat am späten Mittwochabend (24.07.2024), gegen 23:30 Uhr, eine unbekannte Frau ein Wohnhaus im Klosterweg in Schortens.

Nach Angaben der Hausbewohner habe die Frau an der Haustür geklingelt und gebeten, den Akku ihres Mobiltelefons aufladen zu dürfen. Die Hausbewohner haben die Frau hereingelassen. Während des Ladevorganges habe man beobachten können, wie die Frau ihren Standort über das Handy an eine unbekannte Person gesendet habe. Zudem habe sie ein Telefonat in ausländischer Sprache geführt. Da den Bewohnern diese Umstände verdächtig vorgekommen seien, hätten diese die Frau angesprochen, die daraufhin fluchtartig das Haus verlassen habe und mit einem Pkw des Herstellers Opel, Modell Corsa, in der Farbe Schwarz aus dem Zulassungsbezirk Oldenburg, in unbekannte Richtung davongefahren sei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

In diesem angezeigten Fall ist es nach derzeitigem Stand zu keinen Diebstahlhandlungen gekommen.

Die Polizei rät: Seien Sie misstrauisch - gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Bei verdächtigen oder aufdringlichen Personen oder Verhaltensweisen sollte der Zutritt verwehrt und die örtliche Polizeidienststelle oder der Notruf der Polizei unter 110 informiert werden. Fremde Personen sollten beim Betreten der Wohnung stets im Blick behalten, verdächtige Handlungen umgehend der Polizei gemeldet werden.

