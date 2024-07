Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugen gesucht: Pkw-Fahrer ohne Führerschein fährt Fußgänger an und flüchtet nach körperlicher Auseinandersetzung

Hannover (ots)

Am Montag, 15.07.2024, hat der Fahrer eines Pkw einen Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet. Vor der Flucht kam es zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Unfallbeteiligten.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes (VUD) der Polizei Hannover hielt sich der 38-jährige Fußgänger gegen 13:15 Uhr mit seinen beiden Kindern auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Sutelstraße in Hannover-Bothfeld auf. Der 30-jährige Fahrer eines schwarzen Mercedes fuhr ebenfalls über den Parkplatz und kreuzte den Weg des Fußgängers. Dabei stieß er mit seinem Fahrzeug gegen das Bein des Fußgängers. Anschließend stieg der Fahrer aus und packte den anderen Mann am Kragen. Als der Fußgänger die Polizei verständigen wollte, entfernte sich der Mercedes-Fahrer von der Unfallstelle. Der 38-jährige Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine gezielte Fahndung führte schnell zum Auffinden des flüchtigen Fahrzeuges und des Fahrzeugführers. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der 30-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mercedes-Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall und/oder den anschließenden Streit beobachtet haben. Hinweise nimmt der VUD unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen. /dd

